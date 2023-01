Marido e sogro de cabeleireira são suspeitos de mandar matar família

Mais cedo, ainda nesta terça, dois homens foram presos, suspeitos de envolvimento no desaparecimento. O suposto envolvimento do marido e do filho constaram no depoimento de um deles

Em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (17), o delegado-chefe da 6ª DP (Paranoá), Ricardo Viana, informou que o marido e o sogro da cabeleireira morta Elizamar da Silva, de 39 anos, são suspeitos de arquitetar o crime. A mulher sumiu junto de seus três filhos na última quinta-feira (12), após saírem da casa da avó das crianças. Apenas três dias depois, o marido de Elizamar, Thiago Gabriel Belchior, sogro, sogra e uma tia das crianças sumiram.

Mais cedo, ainda nesta terça, dois homens foram presos, suspeitos de envolvimento no desaparecimento. O suposto envolvimento do marido e do filho constaram no depoimento de um deles.

O primeiro preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi identificado como Gideon Batista de Menezes no Recanto das Emas e foi para a 6ª Delegacia de Polícia, no Paranoá. Pouco depois, um segundo suspeito identificado como Horácio Carlos Ferreira Barbosa, de 49 anos, foi preso. De acordo com o delegado, Ricardo Viana, o homem chegou à delegacia com as mãos e braços queimados, e disse que trabalha com o sogro da cabeleireira, que também está desaparecido.

A motivação do crime, segundo o delegado, seria dinheiro da venda de um terreno da esposa de Marcos, Renata Juliene Belchior, 52, no valor de R$ 400 mil, e R$ 100 mil de Elizamar. Ainda segundo a autoridade, Horácio Carlos, um dos presos, informou em depoimento que Thiago Gabriel Belchior, marido de Elizamar, encomendou a morte da mulher por R$ 100 mil.

“Ele relatou que o Thiago junto com Marcos (sogro da mulher) encomendou ele e o Gideon para que fizessem os crimes. Ele recebeu R$ 100 mil. Apreendemos R$ 15 mil que seria de pagamento”, disse.

No dia do crime, Thiago então atraiu Elizamar para a casa de seu pai, Marcos, no Paranoá. No entanto, os planos mudaram quando ela chegou ao local com os filhos. Os quatro foram levados do local amordaçados. O marido teria tentando acalmar os filhos, mas acabou asfixiando-os.

Conforme o delegado, imagens de uma câmera de segurança mostram quando Gideon compra um galão de gasolina, o líquido teria sido usado para carbonizar o corpo das vítimas.

Na última sexta-feira (13), o carro de Elizamar foi encontrado na GO-436, próximo à Luziânia, com quatro corpos carbonizados. Os cadáveres foram identificados por parentes como sendo da cabeleireira e seus filhos. No entanto, ainda não há confirmação oficial dos investigadores. Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), os corpos foram encaminhados para Goiânia e passarão por uma análise de ossadas e material genético. Não há previsão para o resultado da identificação.

Durante a madrugada, o carro do sogro da mulher, Marcos Antônio Lopes de Oliveira, foi encontrado na BR-251, próximo à Unaí (MG), com outros dois corpos carbonizados, que seriam de Renata, sua esposa e sua filha, Gabriela Belchior de Oliveira, segundo Horácio.

Ainda segundo o depoimento dele, Renata e Gabriela foram mantidas em cativeiro e ameaçadas constantemente.

Thiago e Marcos continuam sendo procurados pela polícia. Antes tratados como desaparecidos, os dois agora são os principais suspeitos junto de uma outra mulher, identificada como Cláudia, que seria amante de Marcos e a filha dela, Ana Beatriz.

Em vermelho, as possíveis vítimas e em amarelo os possíveis arquitetos do crime

O caso

O misterioso caso se iniciou com o sumiço de Elizamar da Silva, de 39 anos, e seus três filhos, com idades entre 6 e 7 anos, ainda na semana passada. A mulher é dona de um salão de beleza, localizado na quadra 307 da Asa Norte.

A empresária deixou o salão, com os filhos e uma funcionária. A passageira recebeu carona até uma parada de ônibus e, por volta das 22h, informou à Elizamar que desembarcou do transporte público. Nesse momento, a cabeleireira respondeu que passaria no condomínio da sogra para buscar o marido, no Condomínio Residencial Novo Horizonte, no Itapoã.

A cabeleireira ficou no condomínio por cerca de 20 minutos. A funcionária do salão de Elizamar ainda disse à polícia que voltou a se comunicar com a patroa cerca de 40 minutos depois que foi deixada na parada de ônibus, mas não obteve resposta. O histórico de localização do celular de Elizamar, por volta da 0h30, indicou “não há modo trajeto”. O rastreio mostra que o carro passa por um posto de gasolina e, por último, pela BR-260.

À polícia, o filho mais velho da cabeleireira disse que a mãe dele chegou a se desentender com o companheiro ainda naquela noite. Em seguida, Elizamar saiu com os três filhos. No dia seguinte, o veículo foi encontrado carbonizado, com os quatro corpos dentro.

Já no domingo (15), um segundo boletim de ocorrência foi registrado na 33ª Delegacia de Polícia, em Santa Maria, por familiares que informaram o desaparecimento das outras quatro pessoas. O marido da empresária, a mãe dele, Renata Juliene Belchior, de 52 anos, o pai dele, Marcos Antônio Lopes de Oliveira, de 54 anos, e a tia das crianças e irmã de Thiago, Gabriela Belchior de Oliveira, de 25 anos.

Na madrugada desta segunda-feira (16), a polícia disse que encontrou outro veículo incendiado, um Fiat Siena que pertencia ao avô das crianças, na BR-251, altura de Unaí (MG). Dentro do carro, havia outros dois corpos carbonizados.