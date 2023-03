Marginal da Estrutural tem mudança no trânsito a partir deste sábado

Durante o dia, até as 17h30, os motoristas que quiserem acessar a Vicente Pires deverão utilizar a Estrada Parque Taguatinga (EPTG / DF-085) e o Pistão Norte

Com o início da segunda etapa da obra de pavimentação em concreto da Estrada Parque Ceilândia (DF-095/EPCL/Via Estrutural), mais um trecho na marginal da rodovia, que dá acesso à cidade de Vicente Pires, sofrerá alteração.

A partir das 5h deste sábado (25), mais um trecho na marginal sul da via, de aproximadamente dois quilômetros, entre a Rua 10B de Vicente Pires (Castelo Forte) até a entrada da Estrada Parque Jóquei Clube (EPJC / DF-087), passará a ter sentido único (Brasília) durante todo o dia, com exceção do tradicional horário da reversão, no final da tarde, entre 17h30 e 19h45, em que o sentido único será para Taguatinga/Ceilândia.

Durante o dia, até as 17h30, os motoristas que quiserem acessar a Vicente Pires deverão utilizar a Estrada Parque Taguatinga (EPTG / DF-085) e o Pistão Norte.

Como era antes

Desde o início da obra, em dezembro de 2022, o trecho entre o viaduto do Pistão Norte até o entroncamento com a Rua 10B de Vicente Pires (Castelo Forte) seguia um único sentido (Brasília) durante o dia, com apenas o horário de reversão – das 17h30 às 19h45 – no sentido contrário (Taguatinga/Ceilândia).

A partir deste sábado, essa nova dinâmica no trânsito será estendida até a entrada da DF-087.

O andamento da obra

A empresa executora da obra já realizou o serviço de troca de pavimento em duas faixas de rolamento da pista principal em uma extensão de 2,8 km, a partir do viaduto de entroncamento do Pistão Norte com a BR-070, sentido Brasília. Ali, uma das duas faixas concretadas já está liberada para tráfego dos veículos. Este trecho corresponde a 10% do cronograma total da obra.

Atualmente, os trabalhadores estão executando o trabalho na terceira faixa (direita) e também no acostamento. Este serviço deve durar em torno de uma semana para ser concluído.

A partir deste sábado será iniciado o trecho seguinte, entre a Rua 10B de Vicente Pires (Castelo Forte) e a entrada da DF-087. Ali, o serviço será executado no modelo inverso, com a continuação do trabalho que já vem sendo feito na faixa da direita e no acostamento e, posteriormente, será executado nas duas outras faixas – central e da esquerda.

O presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), Fauzi Nacfur Junior, está otimista quanto ao andamento dos trabalhos.

“Nossa expectativa quanto ao cronograma da obra está sendo cumprido. Enquanto avançamos para mais um trecho, os motoristas já podem sentir, trafegando pela faixa pronta já liberada, a diferença na qualidade da via”, comemorou.

Nacfur reforça que todo o serviço é acompanhado, em tempo real e ininterrupto, pela Associação Brasileira de Cimentos Portland (ABPC). “Esse acompanhamento chancela a qualidade da obra que está em execução nessa rodovia”, concluiu.

O pediatra Carlos Thomas Neres, 35 anos, morador de Taguatinga, aprovou a liberação da faixa concretada e o anúncio da segunda etapa da obra. “É muito diferente a qualidade do asfalto comum, que tinha antes, para este novo pavimento. Estou otimista em relação a esta obra. Acredito que vai ficar excelente a Via Estrutural”, declarou.

Histórico da obra

A obra de pavimentação em concreto da Estrada Parque Ceilândia (DF-095) teve início em dezembro de 2022, com investimento total de R$ 55 milhões provenientes da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap).

A concretagem da pista, com 21 cm de espessura, prevê a substituição do asfalto por pavimento rígido em toda a extensão da pista que começa no entroncamento com a Estrada Parque Indústria e Abastecimento (DF-003) e vai até o viaduto de entroncamento entre a Estrada Parque Contorno (DF-001) com a BR-070. Até o fim deste ano, os 13 km da estrada estarão de cara nova, com revestimento de concreto de cimento Portland.

Em 27 de fevereiro, os serviços começaram a ser executados somente no período noturno, entre as 20h e as 4h, com o objetivo de facilitar o tráfego no local e dar um melhor aproveitamento à obra.

*Com informações do Agência Brasília