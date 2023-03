Março inicia com 101 vagas para PcD nas agências do trabalhador

As vagas para PcD disponíveis são para armazenista, auxiliares de limpeza, de pessoal, operador de caixa e repositor de supermercados

Nesta quarta-feira (1°), 101 vagas de emprego nas agências do trabalhador são exclusivas para pessoas com deficiência (PcD), com salários entre R$ 1.312 e R$ 1,5 mil, mais benefícios. Isso representa quase 50% das oportunidades disponíveis.

As vagas para PcD disponíveis são para armazenista, auxiliares de limpeza, de pessoal, operador de caixa e repositor de supermercados. A maioria não exige escolaridade e experiência na função.

Na planilha de vagas desta quarta, outras 105 oportunidades contemplam profissionais desde o ensino fundamental completo até o superior completo. As maiores concentrações de vagas são para motorista carreteiro (20) e manobrista (15), em Luziânia (GO); seguidas por açougueiro (10), na Zona Industrial; soldador (8), na Asa Norte; e empregado doméstico nos serviços gerais, na Asa Sul (6) e em Taguatinga Norte (1) e Sul (1). Para essas áreas, os salários variam entre R$ 1,3 mil e R$ 2,1 mil, mais benefícios.

Interessados em concorrer a qualquer uma delas podem procurar uma das 14 agências do trabalhador em funcionamento no DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Vale destacar que, mesmo que nenhuma das vagas constantes na tabela do dia seja interessante para quem está em busca de emprego, a população pode deixar o currículo em uma das unidades ou cadastrar-se no aplicativo Sine Fácil. Assim que alguma oportunidade que se encaixe no perfil do candidato for lançada, o sistema cruza os dados e a pessoa é convocada para a entrevista.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

Com informações da Agência Brasil