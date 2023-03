Maquete histórica é recuperada, e o Espaço Lúcio Costa é reaberto

Local foi vandalizado por extremistas no dia 8 de janeiro e ficou 64 dias fechado

O Espaço Lucio Costa, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec), reabre nesta terça-feira (14/3) depois de 64 dias fechado em razão dos atos de vandalismo de 8 de janeiro. A principal peça do local que homenageia o idealizador da capital federal, uma maquete do Plano Piloto em papel, construída em 1988, com 13,24 por 12,88 metros, foi recuperada em quase sua totalidade, restando, contudo, estilhaços de vidro em locais que não podem ser alcançados sem risco de danos à peça.

A limpeza da maquete não pôde ser feita com equipamentos de sucção, porque estes poderiam danificar o delicado trabalho. Foram usadas, portanto, pinças e escovas, em um trabalho de paciência e atenção a detalhes. Além disso, novas portas de vidro também foram confeccionadas, já que as anteriores haviam sido completamente destruídas. “Elas são feitas sob medida e nós tínhamos de emular as portas antigas, imagina a dificuldade”, complementa o subsecretário de Patrimônio Cultural, Aquiles Brayner. O custo das portas, pinturas e higienização ficou em R$ 39.494,78.

“Nossa expectativa com a reabertura é boa. O Espaço Lucio Costa é o nosso equipamento cultural que mais atrai visitantes no Centro Cultural Três Poderes. Quando reabrimos, após o Carnaval, os turistas sempre perguntavam sobre a maquete”, revela o gerente interino do equipamento, Ricardo Machado.

O Espaço Lucio Costa integra o Centro Cultural Três Poderes e era a última unidade que ainda se encontrava fechada. O complexo é composto, além do local, pelo Museu Histórico de Brasília (Museu da Cidade), o Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves e o Espaço Oscar Niemeyer.

Com informações da Secec