Manutenção do sistema de abastecimento de água afeta três RAs nesta quarta (7)

Endereços de Candangolândia, Ceilândia e Sol Nascente/Pôr do Sol terão fornecimento temporariamente interrompido a partir das 8h

Nesta quarta-feira (7), a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) realizará serviços para a melhoria do sistema de abastecimento de água na Candangolândia, em Ceilândia e no Sol Nascente/Pôr do Sol. Para isso, o fornecimento de água precisará ser interrompido.

Na Candangolândia, a interrupção está prevista para durar das 8h30 às 23h, nas seguintes localidades: toda a cidade e nos setores de Postos e Motéis (SPMS), de Chácaras da Candangolândia (SCH CAND) e de Chácaras Epia DF-003 (SCH EPIA DF-003).

Já em Ceilândia, o fornecimento será interrompido das 8h às 18h, no Setor P Sul. Os endereços afetados pela medida são: QNP 22, EQNP 22/26, QNP 24, EQNP 24/28, QNP 26, EQNP 26/30, QNP 28, EQNP 28/32, QNP 30, EQNP 30/34, QNP 32, EQNP 32/36, QNP 34, QNP 36 e Terminal Rodoviário P Sul.

O fornecimento de água também será suspenso em quadras da Região Administrativa do Sol Nascente/Pôr do Sol: Trecho 01 (Chácara 5 a 10, quadras 400, 700 e 800), Condomínio Madureira e Usina do SLU (Caslu).

Segundo a Caesb, em algumas regiões, a normalização do fornecimento de água pode ocorrer, de forma gradual, a partir do horário programado para o término da manutenção.

A companhia informa, ainda, que toda unidade usuária deverá contar com reservação de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário, de acordo com o artigo 50 da Resolução da Adasa nº 14, de 27 de outubro de 2011, que estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Distrito Federal. Com isso, os usuários não deverão ser afetados pela interrupção no fornecimento de água.

Segundo o parágrafo único, o usuário é responsável pela limpeza e desinfecção da instalação predial de água e do reservatório predial antes da ligação definitiva de água, e posteriormente pela limpeza e desinfecção semestral do reservatório predial.

Para mais informações, é possível acessar o canal público da Caesb pelo telefone 115.

*Com informações da Caesb