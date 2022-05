Manutenção deixa áreas de Planaltina sem água dia 1º de junho

Para realizar os serviços de manutenção, será necessário suspender, das 18h de quarta até as 7h de quinta-feira (2), o fornecimento de água

Nesta quarta-feira (1º/6), a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) fará reparo em uma tubulação na Estação de Tratamento de Água Pipiripau, em Planaltina. Para realizar os serviços de manutenção, será necessário suspender, das 18h de quarta até as 7h de quinta-feira (2), o fornecimento de água em algumas localidades da cidade.

O desligamento afetará os condomínios Estância Mestre d’Armas I a V, todos os módulos; Recanto do Sossego; Rural Mestre d’Armas; Nova Esperança I, II e Expansão; Mansões Itiquira; Mansões Mestre d’Armas; Estância Planaltina; Residencial Sarandy; Recanto do Sossego; Setor Estância Mestre d’Armas e Nova Planaltina.

A Caesb sugere que a população pratique o consumo consciente até o retorno do abastecimento normal, pois o volume de água consumido individualmente impacta diretamente o abastecimento a todos. É importante manter as torneiras fechadas para evitar desperdício quando do retorno do fornecimento.

A companhia esclarece, ainda, que toda unidade usuária deve contar com reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário. Com essa reserva, os usuários são menos afetados pela interrupção no fornecimento de água.

Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com a Caesb pelo telefone 115.

*Com informações da Agência Brasília