Após reinauguração, Autódromo Internacional de Brasília vai funcionar como arena multiúso

A entrega da primeira etapa da obra do Autódromo Internacional de Brasília, está prevista para este domingo (30) com a reinauguração oficial.

Além de ser um equipamento público voltado a corridas e competições automobilísticas, o local pretende se firmar como uma arena multiúso após a reforma feita por este Governo do Distrito Federal (GDF).

A intenção é que o complexo, que tem infraestrutura de 15.592 metros quadrados e está localizado na área central de Brasília, abrigue diferentes atividades esportivas, como motociclismo, ciclismo e caminhadas, bem como eventos culturais distintos. Além disso, o projeto completo prevê, em sua terceira etapa, um espaço para ocupação de lojas e empreendimentos de carros e equipamentos esportivos e a criação do Museu do Automobilismo.



“Esperamos [com a reabertura] ter mais esse empreendimento, que também será um arena de shows a céu aberto”, afirma o governador Ibaneis Rocha. “Esperamos que, a partir da reinauguração, outros eventos possam vir para participar e animar os nossos finais de semana.”

Segundo o chefe do Executivo, a ideia é que o autódromo seja um espaço pujante, com programação cultural, esportiva e turística, aberto à população nos dias de semana. “O combinado nosso com o BRB [Banco de Brasília, atual gestor do autódromo] é que, durante a semana, ele fique aberto para o pessoal fazer suas caminhadas, poder andar de bicicleta e fazer alguns eventos aqui dentro, para que a gente tenha movimento”, enumera. “Quanto mais movimento tiver, a gente cria vida em uma área que estava abandonada na cidade. Esse é o principal objetivo”.

A característica multifuncional do complexo já havia sido explorada anteriormente. A Micarecandanga, por exemplo, teve algumas edições no local. A mais recente ocorreu em 2013, após oito anos da anterior com shows de Asa de Águia, Chiclete com Banana, Saulo Fernandes, Timbalada, Tomate e Harmonia do Samba. Durante algum tempo, a parte inferior das arquibancadas também foi sede de uma casa noturna. Além disso, a pista sempre foi utilizada por atletas e amadores de corrida e ciclismo.

Novo autódromo

Inaugurado em 1974, o Autódromo de Brasília foi pioneiro desde a construção pelo tamanho da pista. Com a atualização, os 5.384 metros de extensão se dividem em 16 curvas, seis traçados, duas variantes e duas entradas de boxes.

A reforma foi dividida em três etapas. A primeira, prestes a ser entregue, teve investimento de R$ 60 milhões e foco na qualificação da pista, com a modernização do traçado, substituição completa do pavimento, criação de áreas de segurança e toda a terraplanagem e drenagem do espaço.

Prevista para 2026, a segunda etapa contemplará a entrega definitiva de 40 boxes, do kartódromo e do centro médico, enquanto a terceira fase inclui a instalação de novos empreendimentos dentro do complexo, como lojas de carros e equipamentos esportivos, áreas de eventos e o Museu do Automobilismo. A estimativa é que a reforma completa custe R$ 100 milhões.

Com informações da Agência Brasília