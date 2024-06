Caminhada contra a corrupção abre programação da 8ª Semana de Controle da CGDF

A 1ª Caminhada Pró-Controle da Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF) promoveu o enfrentamento à corrupção na manhã desse domingo (16), no Parque da Cidade. O evento marcou o início da 8ª Semana de Controle da CGDF.

Na abertura da caminhada, o controlador-geral do DF, Daniel Lima, plantou uma muda de ipê amarelo em frente à administração do parque. A muda foi batizada de Árvore da Integridade, para representar o compromisso do Governo do Distrito Federal com a promoção de práticas honestas e acessíveis à população.

“Nosso objetivo é aproximar o cidadão do Estado, destacando a importância da transparência e da integridade no GDF. O Ipê Amarelo simboliza nosso empenho contínuo. Assim como a árvore precisa de cuidados diários, uma administração responsável deve priorizar a ética e criar um ambiente propício para o combate à corrupção,” afirmou Daniel.

Durante o evento, os visitantes receberam mudas de plantas cedidas pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), reforçando o compromisso da CGDF com as boas práticas ambientais, sociais e de governança, que fazem parte dos temas da 8º Semana de Controle da CGDF.

Partindo do estacionamento 13 do Parque da Cidade, a caminhada contou com a participação de servidores da Controladoria, que vestiram a camiseta do evento e concluíram os 4 km de percurso. Foram mais de 150 participantes.

Camisetas foram distribuídas entre os participantes, que promoveram o combate à corrupção e incentivaram a transparência

Boas práticas

A Semana de Controle da CGDF é feita anualmente para levar capacitação, inspiração e novidades aos servidores públicos que trabalham com áreas relacionadas a controle interno, transparência, controle social, governança, correição e ouvidoria.

Em 2024, o foco será debater a sustentabilidade, os princípios ESG (sigla em inglês para Environmental, Social and Governance) e o enfrentamento à corrupção, com o cidadão como foco de toda ação, projeto ou política pública. O evento ocorre entre até 21 de junho, nas modalidades presencial e online, pela TV Controladoria DF no YouTube.

Também haverá oficinas presenciais e online sobre os temas “Experiência do usuário e governança de serviços”, “ChatGPT e Office 365 como ferramentas para facilitar o dia a dia”, e “Design de informação: como fazer documentos atrativos e fáceis de entender”. Para outras informações, acesse o site da Semana de Controle.

