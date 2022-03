Manhã fria de quarta-feira (23) no Distrito Federal

O outono de 2022 começa com temperatura fica entre 17ºC e 26ºC durante todo o dia, com a umidade entre 90% e 45% nos momentos mais quentes do dia

No dia em que é celebrado o Dia Meteorológico Mundial (World Meteorological Day), o Distrito Federal acordou com temperaturas mais baixas que nos últimos dias. Nesta quarta-feira (23), a temperatura fica entre 17ºC e 26ºC durante todo o dia, com a umidade entre 90% e 45% nos momentos mais quentes do dia. O WMD foi instituído pela ONU (Organização das Nações Unidas) em 1950 para celebrar a consolidação da Organização Meteorológica Mundial (World Meteorological Organization, WMO, na sigla em inglês). O Brasil é filiado ao órgão internacional desde 15 de março de 1950. A cada ano, a WMO escolhe um tema para o Dia Meteorológico Mundial, que seja relevante para a sociedade. Em 2022, o órgão chama atenção para necessidade de ações preventivas realizadas de forma antecipada contra os perigos causados por fenômenos meteorológicos. O Instituto Nacional de Meteorologia fará hoje uma live para apresentar as novas normais climatológicas do país, calculadas o período de 30 de ano de 1991 a 2020 e vai mostrar como clima no Brasil mudou nos últimos 30 anos.