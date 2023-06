Mandante de assassinato de desafeto no Riacho Fundo é condenado

O crime aconteceu em uma quadra de futebol, quando um adolescente em uma bicicleta se aproximou da vítima e atirou contra sua cabeça

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) obteve, na última sexta-feira (23), a condenação de um homem acusado de ser o mandante do homicídio de um desafeto no Riacho Fundo, em 2020. Ele foi condenado a 32 anos de prisão.

Segundo o processo Estevam Tenório Dias, conhecido como “Tevim”, teria encomendado o assassinato de Weden Kevin Santos Carvalho.

O crime aconteceu em uma quadra de futebol da região, quando um adolescente em uma bicicleta se aproximou de Weden e atirou contra sua cabeça. Ele faleceu no local.

Apesar de não ter sido o autor da ação, o condenado contribuiu para o crime. Ele determinou a execução, participou do planejamento e deu cobertura ao atirador.

De acordo com o MPDFT, Estevam acreditava que Weden havia revelado à polícia ou a terceiros o seu envolvimento em outro homicídio, além de suspeitar que a vítima o havia prejudicado na divisão de produto de um crime.

Sendo assim, o conselho de sentença aceitou as qualificadoras propostas pelo Ministério Público do DF e Territórios: motivo torpe, impossibilidade de defesa da vítima e corrupção de menores. O acusado foi o mandante dos disparos realizados por um adolescente contra a vítima que foi surpreendida, sem chances de defesa.