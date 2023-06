Café e jantar: restaurante do Recanto das Emas serve 3 mil refeições

Na estreia, o desjejum foi feito por 145 pessoas. Na manhã desta terça-feira (27), a quantidade subiu para 329

Somente nessa segunda-feira (26), o restaurante comunitário do Recanto das Emas serviu quase 3 mil refeições entre café da manhã, almoço e jantar. Este foi o primeiro dia que o local contou com as três refeições. “A expectativa é que esses números aumentem gradativamente”, pondera a secretária de Desenvolvimento Social (Sedes), Ana Paula Marra.

Na estreia, o desjejum foi feito por 145 pessoas. Na manhã desta terça-feira (27), a quantidade subiu para 329. O arroz carreteiro da noite de segunda beirou os mil pratos e a tendência é seguir em alta dia após dia.

O cardápio do restante da semana será o seguinte: sopa de frango, macarrão e legumes (terça-feira); baião de três (quarta-feira); arroz colorido com carne suína (quinta-feira); pão com frango (sexta-feira); escondidinho de carne moída (sábado); e canja de galinha (domingo).

Recém-aposentado, Wallace Borges, 62 anos, tem costume de almoçar no Restaurante Comunitário do Recanto das Emas. Morador da região, ele pretende, a partir de agora, estar na unidade também durante o café da manhã e o jantar. “Minha casa é muito perto daqui e, com esse valor, nem vale a pena fazer comida. É melhor vir e se alimentar bem, tanto em qualidade quanto em quantidade”, destaca.

Sônia da Costa, 65, é outra frequentadora assídua do local. “Aqui é muito bom, a comida é gostosa e o preço ajuda demais quem não tem muito dinheiro”, resume a aposentada.

Além da inclusão do café da manhã e do jantar, na unidade do Recanto das Emas a outra novidade é que, a partir de agora, o refeitório vai funcionar diariamente, inclusive domingos e feriados: das 7h às 8h30, para café da manhã; das 11h às 14h, para o almoço; e das 17h às 19h, para o jantar.

Atualmente, o DF conta com 14 restaurantes comunitários localizados em Brazlândia, Ceilândia, Estrutural, Gama, Itapoã, Paranoá, Planaltina, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho e Sol Nascente. Estão em construção as unidades do Sol Nascente/Pôr do Sol e de Arniqueira. Desses, dez tem o desjejum (Recantos das Emas, Brazlândia, Paranoá, Sol Nascente, Planaltina, Samambaia, Ceilândia, Sobradinho, São Sebastião e Estrutural).

“Gradativamente, tanto o café da manhã quanto a alimentação noturna vão chegar às demais unidades, bem como a ampliação das atividades para domingos e feriados”, finaliza a secretária Ana Paula Marra, ao destacar que os refeitórios em construção já iniciam os trabalhos com essas novidades.

As informações são da Agência Brasília