Mala é esquecida em calçada de Águas Claras e antibombas é chamado

A área foi isolada pelos militares e o esquadrão antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado

Na manhã desta sexta-feira, 11, uma mala esquecida em uma calçada de Águas Claras causou uma confusão na região. Equipes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foram até o local onde a mala foi deixada, em uma esquina entre as Ruas 8/9 Norte, depois que os moradores suspeitaram que o objeto poderia ser uma bomba.

A área foi isolada pelos militares e o esquadrão antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado.

O objeto foi encontrado próximo ao prédio Marcilio Bione. Entretanto, durante a intervenção policial, um porteiro do condomínio informou que a bagagem foi deixada por um morador que, atrasado para viajar com a família, acabou esquecendo a mala na rua.

A mala foi encontrada próxima ao prédio Marcilio Bione. Durante a intervenção policial, entretanto, um porteiro do condomínio informou que a bagagem foi deixada por um morador que estava atrasado para viajar com a família e acabou esquecendo a mala na rua.

De acordo com a PMDF, apesar da informação do funcionário, é necessário seguir o protocolo. Primeiramente, o objeto deve passar pelo o raio-x, verificar se há substâncias compatíveis com explosivos.

O Bope não identificou nenhuma bomba dentro da mala.











Foto: Divulgação/PMDF

Veja vídeo

Vídeo: Divulgação/PMDF