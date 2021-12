Mais R$ 148 milhões investidos em obras no Sol Nascente

A expectativa é que o processo seja aberto ainda em dezembro e que as obras se iniciem no primeiro trimestre do ano que vem

Com o investimento de aproximadamente R$ 148 milhões, as obras de urbanização remanescentes no Trecho 3 do Sol Nascente vão sair do papel. O Governo do Distrito Federal (GDF) irá contratar empresas para executarem o projeto atualizado nos lotes 1 e 2, que contemplarão serviços de drenagem, pavimentação, sinalização, calçadas e bacias de detenção.

A Secretaria de Obras e Infraestrutura (SODF) já encaminhou o projeto para a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), que está responsável por executar o novo certame. A expectativa é que o processo seja aberto ainda em dezembro e que as obras se iniciem no primeiro trimestre do ano que vem.

Até o momento, o GDF já executou 71,49% dos serviços de drenagem; 6,08% de pavimentação; 29,92% de meios-fios e 37,81% dos blocos intertravados no Trecho 3 do Sol Nascente. A nova licitação para os lotes remanescentes foi necessária pois, no fim de 2019, uma das empresas integrantes dos consórcios responsáveis pela execução dos serviços entrou em processo de recuperação judicial, que foi negado pelo Poder Judiciário.

“Tivemos que refazer os projetos, porque desde então a cidade não parou de crescer, e agora conseguimos as autorizações para retomarmos a licitação e entregar a urbanização completa do Sol Nascente”, explica o secretário de Obras e Infraestrutura, Luciano Carvalho. “O Trecho 3 é o que está mais atrasado, e o impacto e o benefício serão enormes para toda a comunidade”.

O chefe de gabinete da Administração Regional do Sol Nascente/Pôr do Sol, Marcondes Bezerra, enaltece a importância de todo o esforço recente que o GDF tem feito para melhorar a cidade e o reflexo dessas ações na vida da população local. “Todas essas obras trazem muitos benefícios não só para os moradores do Trecho 3, mas também para a população de Ceilândia”, afirma.

Além do Trecho 3, o GDF já investiu mais de R$ 40 milhões em outras obras que estão mudando a cara do Sol Nascente. No Trecho 2, mais de 60% da pavimentação asfáltica já foi concluída. Em novembro, foram inauguradas a primeira creche pública da região e a Unidade Básica de Saúde (UBS) 15. Em breve, a cidade também contará com o seu primeiro Terminal Rodoviário.

Com informações da Agência Brasília