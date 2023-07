Mais de 70 mil motoristas beneficiados com complexo viário em Sobradinho

Com investimento superior a R$ 33,2 milhões, construção entregue neste sábado vai reduzir o tempo de deslocamento e aumentar a segurança

O governador Ibaneis Rocha inaugurou, neste sábado (1º), o viaduto de Sobradinho, que recebeu o nome de Complexo Viário Padre Jonas Vettoraci. O elevado de 1,2 km de extensão foi erguido às margens da BR-020, na altura do Estádio Augustinho Lima e do acesso à Rota do Cavalo.

“Era um pedido muito grande da população, e nós incluímos isso no nosso plano de governo com a certeza de que estaríamos beneficiando toda a população da região Norte”, ressaltou o chefe do Executivo, durante a entrega. “Quantas vezes saímos daqui para chegar a Planaltina e demoramos uma hora e meia, duas horas? Fizemos primeiro o Complexo Viário Joaquim Roriz, que facilitou a vida de milhares de pessoas, e hoje estamos entregando a segunda parte dessa obra.”

Ibaneis Rocha também salientou o esforço conjunto que proporcionou a construção da estrutura: “Tenho que agradecer toda a classe política aqui do Distrito Federal que trabalha unida: deputados distritais, federais e senadores. Temos dado lição de política para o Brasil com essa união, e esse viaduto é a prova dessa união. [Reúne] emendas parlamentares, de deputados que nos ajudaram e nós colocamos a serviço da população. É o que os políticos têm de fazer”.

O governador aproveitou a ocasião para anunciar novas ações em prol da qualidade de vida da população: “Já fiz o compromisso, e o contrato já está assinado entre DER e Terracap para fazer a terceira via até Planaltina. Vamos fazer o viaduto de Planaltina e a DF-128 ligando até Brasilinha. A Saída Norte vai ser totalmente beneficiada”.

O Complexo Viário Padre Jonas Vettoraci foi executado pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e demandou investimento superior a R$ 33,2 milhões – recursos originários do orçamento do governo e de emenda parlamentar da bancada federal. Iniciada em fevereiro de 2022, a obra gerou 400 empregos diretos e indiretos. O homenageado foi um importante líder religioso, ex-deputado distrital e administrador regional de Sobradinho na década de 1980.

O elevado reduzirá o tempo de deslocamento de aproximadamente 70 mil motoristas que passam pelo local diariamente. O presidente do DER, Fauzi Nacfur, avalia que o complexo facilita o acesso de quem sai de Sobradinho em direção à BR-020 e evita os congestionamentos causados pelos retornos na via.

Fluidez

“A gente vinha com o Complexo Joaquim Roriz até a região de Sobradinho e esse ponto, especificamente, ficava com um nó no trânsito, porque os motoristas atravessavam por retornos”, lembrou o gestor. “Com esses novos viadutos, sendo duas faixas vindo para Planaltina e duas voltando para Brasília, acabamos com o ponto de entroncamento. Aqui nós temos caminho para o Piauí, para Fortaleza [CE], para Formosa [GO], para a Chapada [dos Veadeiros]. Então, quando você resolve esse ponto, melhora a fluidez no trânsito de todos que por aqui passam.”

Equipes do GDF comemoram a conquista, que é de toda a população. Foto: Renato Alves/Agência Brasília

Foram feitos serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização horizontal e vertical, muro de “terra armada”, obras complementares e ações de acessibilidade e urbanismo, além de uma passagem para pedestres.

Em 23 de junho, foram liberadas as faixas de rolamento que passam por cima do viaduto, no sentido Plano Piloto. Agora, a outra via, no sentido Planaltina, também está aberta aos motoristas. Os dois viadutos contam com uma terceira faixa nos dois sentidos que, futuramente, será utilizada como passagem exclusiva para BRT – evitando a necessidade de alargamento.

Impacto

Com a liberação das faixas, a população ganha mais agilidade e segurança no deslocamento, conforme avalia o administrador regional de Sobradinho, Gutemberg Gomes. “Havia muitos acidentes aqui, vidas foram ceifadas, e a comunidade carecia disso também pela questão dos engarrafamentos e pelo trânsito em si”, pontuou. “Esse é um momento ímpar para o desenvolvimento da cidade. Sobradinho é uma cidade grande, próspera, com muitas empresas, e muitas vezes, devido à dificuldade do trânsito, as pessoas não queriam acessar a cidade”.

Na opinião da operadora de caixa Márcia dos Santos, 35, o novo viaduto será positivo não só para os motoristas, mas também para os pedestres. Ela trabalha em um estabelecimento próximo ao elevado e já presenciou acidentes de trânsito. “Vamos ter segurança para pegar ônibus aqui em frente”, comemorou.

A vendedora Fernanda Carvalho, 36, comentou que o tempo de deslocamento deve ser reduzido. Antes de se mudar para Goiás, ela enfrentou longas horas de congestionamento para chegar ao centro de Brasília. “Demorava de uma hora e meia a duas horas para conseguir chegar ao trabalho, é um trânsito muito puxado”, relatou. “Acredito que esse viaduto vai ajudar muito a aliviar o fluxo de carros e fazer com que todos cheguem ao trabalho na hora certa”.

Já o servidor público aposentado Luiz Ribeiro Filho, 69, ressaltou a importância do investimento para a qualidade de vida dos moradores. “O trânsito estava muito sufocado, e, com esse viaduto, vai melhorar bastante”, afirma ele, que reside em Sobradinho há quase 50 anos. “Tinha muito engarrafamento, principalmente na via que vem de Planaltina”.

Um dos moradores que acompanharam a entrega da obra, o aposentado Geraldo Batista, 79, também celebrou a conquista: “O povo de Sobradinho e da região norte se sente maravilhoso, só se vê o povo agradecendo por essa obra tão importante e por esse trabalho do governador”.

Foto: Renato Alves/Agência Brasília

Com informações da Agência Brasília