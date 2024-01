Mais de 670 projetos sociais já se cadastraram no Ações DF

Registro da Secretaria de Atendimento à Comunidade (Seac) busca aproximar entidades e associações do poder público para fortalecer as iniciativas desenvolvidas nas RAs

Mais de 674 projetos já foram cadastrados no Ações DF, vinculado à Secretaria de Atendimento à Comunidade (Seac). A iniciativa visa, por meio da busca ativa de associações e organizações da sociedade civil, mapear atividades sociais desenvolvidas em cada uma das 35 regiões administrativas do DF.

O objetivo do cadastro é conhecer os projetos sociais que atuam na capital, aproximando o Governo do Distrito Federal (GDF) das ações voltadas para a população, como prestações de serviço, oficinas e cursos de qualificação.

“Conhecendo esses projetos, futuramente, teremos a possibilidade de formular ações que visem o fortalecimento e o crescimento dessas iniciativas em suas comunidades”, explica a secretária de Atendimento à Comunidade, Clara Roriz.

Só em 2023, a atuação conjunta entre governo e entidades resultou no atendimento a 629 projetos distribuídos em 35 regiões administrativas, promovendo bem-estar social e fortalecimento das comunidades.

Como cadastrar

Os interessados em registrar as respectivas iniciativas devem acessar o site da secretaria, na aba Cadastrar e realizar a criação do login. Em seguida, o usuário deverá clicar na seção Rede de Projetos Sociais – Projetos Comunitários. A partir daí, os registros são recebidos pelo sistema e passam por uma triagem.

Outra alternativa é realizar o cadastro presencialmente durante os atendimentos itinerantes da secretaria ou diretamente na sede da pasta, no Anexo do Palácio do Buriti, sala 104.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após a realização do cadastro, equipes da Seac se dirigem às sedes das associações responsáveis pelo projeto para validar as informações cedidas no momento da inscrição e para conhecer de perto as necessidades enfrentadas pelas entidades. Até o momento, 143 projetos sociais já foram visitados pelos servidores da pasta.

Com informações da agência Brasília