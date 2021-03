Mais de 65 mil idosos já foram vacinados no DF

Número considera aqueles com 60 anos ou mais que vivem em instituições, os que têm 76 anos ou mais e aqueles em internação domiciliar

De acordo com a Secretaria de Saúde vacinou 130.547 pessoas com a primeira dose da vacina que protege contra a Covid-19, até a última sexta-feira (26). Sendo que 65.216 são idosos e 64.735 são trabalhadores da saúde.

As informações são do boletim da vacinação publicado semanalmente na página Vacinômetro. Com a segunda dose, já foram imunizadas 43.225 pessoas do grupo prioritário, sendo a maioria trabalhadores da Saúde, com 39.048 vacinados.

Balanço

O balanço detalha o avanço da vacinação na capital federal desde o início da vacinação. Até o momento, 4,27% população do DF recebeu a primeira dose do imunizante. O DF aguarda a chegada de mais doses para ampliar a campanha de vacinação contemplando idosos com menos de 76 anos.

Do total de idosos vacinados, 48.024 estão na faixa etária acima dos 80 anos e 15.390 têm entre 75 e 79 anos.

As informações são da Agência Brasília