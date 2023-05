Mais de 550 carcaças de veículos recolhidas nas ruas do DF neste ano

Vicente Pires foi a 14ª região a receber a ação em 2022; trabalho contribui para a segurança pública e o combate a casos de dengue

Vicente Pires foi a 14ª região a receber a Operação DF Livre de Carcaças neste ano. Com a ação realizada nesta semana, chega a 556 o total de veículos retirados das ruas do DF. A ação voltou a ocorrer em março e, desde então, também passou por Cruzeiro, Sudoeste, SIA, Ceilândia, Guará, Taguatinga, Samambaia, Santa Maria, Águas Claras, Planaltina e Varjão.

Desde que foi retomada, a estratégia de realização da operação mudou. As equipes, coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP), passaram a permanecer por um maior período em cada local, aumentando assim o número de veículos retirados em cada região. A ação ocorre às terças, quartas e quintas-feiras em uma só cidade.

“Iniciamos uma nova fase da operação, em que é possível retirar um número maior de carcaças da mesma região, com resultados ainda mais efetivos e perceptíveis pela população, o que incide diretamente na sensação de segurança por quem passa por esses locais diariamente”, ressalta o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar. “Já ultrapassamos o total de recolhimentos feitos nos anos anteriores, em menos de três meses da operação reformulada”, acrescenta Avelar.

Além das administrações regionais, a ação reúne representantes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), Departamento de Trânsito (Detran-DF), Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), Serviço de Limpeza Urbana (SLU), DF Legal e Secretaria de Saúde, por meio da Diretoria de Vigilância Ambiental (Dival).

Capacitação

Em complemento à mudança de estratégia, servidores da SSP passaram por uma capacitação para contribuir com maior efetividade da operação. No início deste mês, eles participaram do curso de Prevenção de Crimes por meio do Design Ambiental (Cpted) — traduzido do inglês Crime Prevention Through Environmental Design, como explica o subsecretário de Políticas Públicas da SSP, Jasiel Fernandes: “Esta é uma técnica preventiva adotada para observação e intervenção integral em espaços que aumentem a sensação de medo entre os cidadãos, como locais escuros, sem podas de árvores e pichações. Ela é fundamental para o mapeamento de locais que precisam de intervenção”.

Combate à dengue

Além de contribuir para a sensação de segurança da população, a retirada de veículos abandonados tem como objetivo eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor de dengue, zika e chikungunya. Nesta sexta-feira (26), o Governo do Distrito Federal (GDF) divulgou um estudo sobre a redução dos casos de dengue. Nos cinco primeiros meses do ano passado foram registrados 51.033 casos prováveis da doença em residentes do Distrito Federal, em 2023 o número caiu para 17.538, uma redução de 65,6%.

A operação segue orientações da Sala Distrital Permanente de Coordenação e Controle das Ações de Enfrentamento às Doenças Transmitidas pelo Aedes (SDCC), que aponta as regiões administrativas com maior necessidade da operação, para retirada de criadouros do mosquito.

Como ajudar?

Para facilitar o contato da população, foi criado um novo canal para encaminhamento de informações pela população: o [email protected] As informações também podem ser encaminhadas por meio da Ouvidoria do GDF, pelo site Participa DF ou pelo número 162, e nas próprias administrações regionais.

Com informações da Agência Brasília