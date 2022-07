Mais de 4 mil sorteados no Nota Legal já pediram resgate dos prêmios

As indicações dos dados bancários devem ser realizadas até o dia 24 de dezembro, mas quem indicar até o fim de julho entra no primeiro lote de pagamentos

Dos 12.600 prêmios distribuídos no Nota Legal no último concurso, realizado na última terça-feira, 28, mais de 4 mil já indicaram seus dados bancários para receber a premiação. As indicações dos dados bancários devem ser realizadas até o dia 24 de dezembro, mas quem indicar até o fim de julho entra no primeiro lote de pagamentos.

Até esta sexta-feira (1º), a Secretaria de Economia já havia registrado 4.061 pedidos de resgate de prêmios, incluindo o ganhador de R$ 50 mil. Um morador de Águas Claras foi sorteado com o maior valor, de R$ 500 mil. O bilhete premiado foi referente a uma nota fiscal de R$ 116,78 realizada num supermercado também de Águas Claras. Este ganhador ainda não solicitou o prêmio.

Águas Claras foi a segunda região com maior emissão de notas fiscais e também com o segundo maior número de premiados. A região administrativa teve 8,1% de todos os bilhetes emitidos e 8,4% dos sorteados.

Acima de Águas Claras, apenas o Plano Piloto teve mais bilhetes emitidos e mais moradores premiados. A região teve 18,6% dos bilhetes sorteados, e havia gerado 17,92% dos bilhetes que concorreram ao sorteio. Na sequência vêm Taguatinga, Ceilândia e Sobradinho.

Os supermercados foram os estabelecimentos que mais geraram bilhetes para o sorteio, e também os mais premiados. Na sequência estão farmácias, restaurantes e lanchonetes.

O premiado com os R$ 500 mil tem entre 41 e 60 anos, a mesma faixa etária de 47,26% dos sorteados. Entre os premiados, houve também 32,67% de consumidores na faixa de 18 a 40 anos. Oito participantes com menos de 18 anos ganharam prêmios do sorteio, todos de R$ 100. Para os menores de idade, o responsável deve solicitar pelo atendimento virtual da Receita do DF o desbloqueio do prêmio.

Os ganhadores de prêmios acima de R$ 10 mil também devem abrir solicitação com a Receita do DF. Para isto, deve ser aberta demanda no Atendimento Virtual (Assunto: Nota Legal, Tipo de Atendimento: Desbloquear prêmio de Sorteio – Serviço). Nestes casos, deverá ser anexado o documento original de identificação do beneficiário.

Confira se você é um dos ganhadores acessando o portal do Nota Legal. Ao abrir a área restrita do site do Nota Legal, surgirá um pop-up indicando se foi ou não um dos vencedores do prêmio. Além disso, a Secretaria de Economia envia e-mails aos sorteados para comunicá-los do prêmio.

*Com informações da Agência Brasília