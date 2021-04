Mais de 3 mil pessoas vacinadas neste sábado (3)

Neste domingo (4) de Páscoa, o subsecretário Divino Valero reforça que as equipes seguem atuando com a vacinação da segunda dose

A coordenação do Comitê de Vacinação da Secretaria de Saúde avalia como positiva a atividade, neste sábado (3), dos três drive-thrus destinados à vacinação dos idosos de 66 anos ou mais. Segundo levantamentos preliminares, cerca de três mil pessoas foram imunizadas, na ação que aconteceu de 9h às 17h.

“Esse dia de vacinação chegou ao fim com bons resultados, graças também ao profissionalismo dos servidores da secretaria de Saúde e aos voluntários que estão nos ajudando a cumprir essa missão tão difícil, mas de suma importância para a população”, observou o coordenador e subsecretário de Vigilância à Saúde, Divino Valero.

O subsecretário lembrou ainda que o processo de vacinação dessa faixa etária terá continuidade na próxima semana com o envio de mais doses por parte do Ministério da Saúde. Neste sábado (3), a Secretaria de Saúde conseguiu distribuir mais doses do que as previstas anteriormente em função do remanejamento de doses que estavam em hospitais e clínicas para vacinar profissionais de saúde.

Neste domingo (4) de Páscoa, o subsecretário Divino Valero reforça que as equipes seguem atuando com a vacinação da segunda dose. “Estaremos no Parque da Cidade, das 9h às 17h, para realizar a vacinação em segunda dose daquelas pessoas que já receberam a primeira dose e estão na data certa para receber a imunização de reforço”.

Com informações da Agência Brasília