Mais de 270 empresários de papelarias são recebidos na Secretaria de Desenvolvimento Econômico

A partir desta sexta-feira (11), estará na conta o primeiro lote de créditos do Cartão Material Escolar (CME)

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico reuniu cerca de 270 empresários e empreendedores do ramo de papelarias na manhã desta quinta-feira (10). Foram discutidos o cadastramento de novos papeleiros, orientações sobre o programa e alinhamentos do projeto para garantir a transparência aos papeleiros e beneficiários credenciados.

A partir desta sexta-feira (11), estará na conta o primeiro lote de créditos do Cartão Material Escolar (CME). Neste pagamento, serão beneficiados 61.899 estudantes da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, beneficiando 39.890 famílias contempladas pelo Auxílio Brasil. Neste primeiro lote, recebe quem cumpre três requisitos: já era da rede pública de ensino em 2021, possui o cartão físico e teve o CPF cadastrado pelas escolas no sistema i-Educar da Secretaria de Educação, com valor total de 19,1 milhões.

“É importante parabenizar o governador Ibaneis Rocha pelo compromisso em manter o recurso para o CME. Fui papeleira e sei da luta que esses empreendedores enfrentam. É muito emocionante ver os alunos sendo beneficiados por esse programa”, destacou a deputada distrital Jaqueline Silva, presente no encontro.

O presidente da Fecomércio José Aparecido destacou a importância do CME para o desenvolvimento econômico do DF. “Esse programa tem que ficar no Distrito Federal para o resto da vida”, ponderou.

“A quantidade de empresários nesse encontro reforça o quanto o benefício do Cartão Material Escolar é importante para os pais, alunos e para o empresariado. É um dos grandes programas que movimenta a economia do Distrito Federal”, complementou o subsecretário de Fomento ao Empreendedorismo, Danillo Ferreira.

O encontro também contou com a presença do Diretor-Geral do Procon-DF, Marcelo Souza, do subsecretário de apoio às políticas educacionais da Secretaria de Educação, Nivaldo Félix, do coordenador da Repressão a Fraudes (CORF), Wisllei Gustavo e das representantes do BRB, Ana Lívia e Tatiele.

O Cartão Material Escolar

O Programa de Benefício Educacional-Social – Cartão Material Escolar (CME) é destinado a estudantes matriculados na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal cujas famílias sejam beneficiárias do Programa Bolsa Família. O benefício contempla estudantes de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação especial.

Em 1º de fevereiro, o Diário Oficial do Distrito Federal publicou Chamamento Público para o credenciamento de novas papelarias. Os interessados deverão atender as condicionantes este Edital de Chamamento Público e encaminhar toda a documentação exigida, em remessa única, a partir de 09 de março de 2022, até o final do primeiro trimestre letivo do respectivo ano, para o endereço eletrônico [email protected]

