Mais de 200 motoristas são autuados por dirigir sob efeito de álcool

Por Juliana Pimentel

Na última sexta-feira, 10, a Polícia Militar autuou 205 motoristas que dirigiam sob efeito do álcool, no Distrito Federal. A maior parte dos motoristas, especificamente 163, foram autuados na área central de Taguatinga, entre os horários das 15h e 4h da manhã de sábado, 11. Os outros foram pegos nas rodovias do DF.

Durante esse intervalo, a PM abordou cerca de 1,3 mil veículos. Alguns condutores foram multados por problemas com a carteira nacional de habilitação, por estarem vencidas ou suspensas. Cinco pessoas foram autuadas por não serem habilitados.



Foto: Reprodução Fotos: Reprodução

Com a chegada do fim do ano, a Polícia Militar manterá a fiscalização mais rígida para preservar vidas e garantir a segurança e fluidez do trânsito. O intuito é inibir que motoristas embriagados conduzam veículos e ponham em risco a vida de outras pessoas.