Mais de 20 vagas disponíveis para vendedores no DF

Nesta segunda-feira (30), serão ofertadas 23 vagas de emprego para vendedores pracistas nas agências do trabalhador do Distrito Federal.

As vagas são nas cidades do Paranoá, Taguatinga, Águas Claras, Santa Maria e Asa Norte. Os salários variam de R$ 1.212 a R$ 2.000, mais benefícios, e apenas em três destas vagas é exigida comprovação de experiência.

Um total de 223 chances de emprego estão disponíveis para quem procura uma recolocação no mercado de trabalho.

Também existem oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PcD): auxiliar de depósito (5) , cozinheiro (1) e operador de caixa (2). Para estas vagas, o candidato deve ter o ensino fundamental completo.

No Lago Norte, estão sendo recrutados 20 cumins – que são os auxiliares de garçom. O salário é de R$ 1.308,96, mais benefícios. Já em Samambaia Norte, seguem disponíveis 20 oportunidades para ajudantes de estrutura metálica. Aos que desejam concorrer a este posto, não é exigida qualquer escolaridade ou experiência anterior.

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou, ainda, ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, ele pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas desejam.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou, ainda, utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas, podem se cadastrar pessoalmente nas unidades e pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento através do e-mail [email protected] Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

*Com informações da Agência Brasília