Mais de 20 pontos de vacinação em todo o Distrito Federal no fim de semana

No domingo (26), haverá um local de atendimento: a Igreja Ceprodeus, na QNM 16 de Ceilândia

O fim de semana será de vacinação no Distrito Federal. No sábado (25), haverá 20 locais de atendimento em 14 regiões administrativas, incluindo uma ação itinerante no Recanto das Emas. Entre os pontos fixos, está o Venâncio Shopping, no Setor Comercial Sul, e escolas nas áreas rurais do Gama e de Sobradinho. No domingo (26), haverá um local de atendimento: a Igreja Ceprodeus, na QNM 16 de Ceilândia.

Em todos os locais haverá disponibilidade de vacinas contra covid-19, gripe e demais doenças previstas no calendário vacinal, como febre amarela, tétano, HPV, entre outras. O atendimento abrange bebês, crianças, adolescentes, adultos e idosos, com a aplicação de imunizantes conforme a faixa etária.

A orientação é levar documento de identificação com foto, CPF e, se disponível, a caderneta de vacinação. A lista completa dos pontos de imunização, horários e vacinas disponíveis pode ser acessada no site da Secretaria de Saúde (SES-DF).

*Com informações da Agência Brasília