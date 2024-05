Mais de 1700 reeducandos são beneficiados no 4º “saidão” de 2024

De acordo com levantamento realizado pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape-DF), nesta quinta-feira (09/05), 1.724 (mil setecentos e vinte e quatro) reeducandos foram beneficiados pela quarta saída temporária de 2024, incluindo 49 (quarenta e nove) mulheres.

A quarta saída temporária ocorre no período de 09/05 às 07h a 13/05/2024 às 10h, com exceção dos custodiados que possuem o benefício do trabalho externo implementado. Eles retornarão apenas no final da jornada de trabalho.

Ao todo, a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal estabeleceu, por meio da portaria Portaria nº 01/2024, nove saídas temporárias este ano, totalizando 36 dias. A saída temporária contempla custodiados que cumprem pena no regime semiaberto e que têm autorização de trabalho externo ou saídas temporárias.

Aquele que não retornar no dia e no horário previstos será considerado foragido e poderá perder o direito ao regime semiaberto. Qualquer pessoa pode fornecer informações anonimamente sobre

custodiados pelo telefone (61) 9 9666-6000 da Polícia Penal do DF.