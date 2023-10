Mais de 1,6 mil pinheiros foram retirados do Parque da Cidade

A estimativa é de que até o final de 2027, as novas árvores já estejam produzindo sombra para os visitantes

Uma ameaça à segurança dos visitantes, os pinheiros que ocupavam boa parte do Parque da Cidade estão sendo retirados desde agosto. A decisão foi tomada depois que o estudante Pedro Miguel, de 15 anos, foi atingido por um galho ao passear com a avó pelo local. O acidente deixou o garoto tetraplégico, e a avó deve a perna fraturada.

Desde então, o estacionamento 3 do local estava interditado. Os pinheiros não são típicos do Cerrado e foram plantados há 40 anos. Buscando garantir maior segurança aos frequentadores do Parque, será feito um replantio com mudas nativas da região.

No início deste mês, a Novacap concluiu a primeira etapa da operação de troca, com a retirada de 1.628 pinheiros dos estacionamentos 4 e 5.

“A segunda etapa, que é a da retirada dos troncos e limpeza da área, tem conclusão prevista para 30 de novembro. Posteriormente, começará a terceira etapa que será o preparo dos berços e destocamento da área. Os equipamentos que estão hoje no Parque da Cidade mudaram. Diminuímos o volume de motosserra e ampliamos o número de caminhões de transporte e caminhões munck, utilizados em ambientes de trabalho pesado” declarou o chefe do Departamento de Parques e Jardins da Novacap, Raimundo Silva.

O plantio das novas espécies nativas do Cerrado será a última etapa. A estimativa é de que até o final de 2027, as novas árvores já estejam produzindo sombra para os visitantes.