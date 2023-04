Mais de 1.500 motoristas foram flagrados usando celular ao volante na última semana

A PMDF reforça seu compromisso em garantir a segurança da população e também do trânsito do Distrito Federal

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMNDF) divulgou o balanço de ações do Batalhão de Trânsito da última semana, do dia 27 de março a 2 de abril. O uso do celular ao volante, que já multou mais de 18 mil motoristas só neste ano, foi motivo de autuação para mais 1.511 pessoas neste período.

Outro número alarmante deste último balanço foi o da falta de uso do cinto de segurança. 789 foram multados por não usar o item, que é o meio mais eficaz para reduzir o risco de ferimentos graves e mortes em acidentes de carro.

Além disso, três pessoas foram detitas por embriaguez ao volante e 116 motoristas flagrados dirigindo sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Durante as operações, foram apreendidas sete armas e 125 munições.

