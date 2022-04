Mais 43 médicos convocados para atuação temporária

A lista de convocados consta do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta. As vagas são temporárias, com duração de um ano

Mais de 43 médicos foram convocados pela Secretaria de Saúde nesta quarta-feira (13). Os profissionais foram aprovados em processo seletivo realizado em fevereiro deste ano e atuarão em clínica médica da rede pública do Distrito Federal. A lista de convocados consta do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta. As vagas são temporárias, com duração de um ano. Os candidatos deverão apresentar documentação na sede da pasta a partir desta quinta (14) até o dia 28 deste mês, exceto em sábados, domingos e feriados. Confira aqui a relação de documentos. Somente em 2022, a pasta promoveu quatro convocações, com um total de 306 chamadas. *Com informações da Secretaria de Saúde