Mais 294 mil luvas e máscaras chegam às unidades do Iges

Reposição frequente de produtos é importante para atender profissionais que atuam na linha de frente contra a pandemia

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) recebeu, nesta quarta-feira (17), 250 mil máscaras de proteção e 44 mil pares de luvas. Os materiais já foram distribuídos nas oito unidades administradas pela instituição — o Hospital de Base (HB), o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) e as seis unidades de pronto atendimento (UPAs). Com o novo carregamento, o estoque do Iges alcançou 412.582 itens no início da tarde desta quarta.

As luvas e as máscaras chegaram à Central de Armazenamento do Iges no fim da manhã e imediatamente foram levadas ao HB, ao HRSM e às UPAs. Nas últimas semanas, o instituto registrou aumento no uso desses equipamentos de proteção individual (EPIs), consequência do agravamento da pandemia de covid-19 no DF e em todo o Brasil. Outros materiais como aventais, gorros e álcool 70% também tiveram aumento no consumo por parte dos profissionais que atendem pacientes nas unidades do Iges-DF.

“Estamos trabalhando para que seja frequente a reposição desses EPIs, essenciais para garantir a segurança dos nossos colaboradores”, afirmou Thiago Teixeira, superintendente-adjunto de Insumos e Logística do Iges. Uma estratégia para não faltar EPIs é remanejá-los, segundo Teixeira. Assim, quando cai o estoque de luvas em determinada UPA, por exemplo, o produto é transferido de outras unidades com mais disponibilidade. Assim, mantém-se a regularidade do atendimento à população.

Detalhamento do estoque

O balanço da Superintendência de Insumos e Logística (Silog) demonstrava que o Iges tinha em seus estoques, nesta quarta-feira (17), 259.239 máscaras cirúrgicas descartáveis; 23.564 máscaras de proteção respiratória PFF2; e 47,3 mil luvas de procedimento não estéril de látex.

A lista de itens também inclui:

130 unidades de álcool gel 70% frasco

974 unidades de 1 litro de álcool 70%

272 acessórios de proteção facial descartável

85 aventais de procedimento não estéril

320 capotes laminados impermeáveis

950 gorros descartáveis de 30g

537 óculos de biossegurança

760 turbantes cirúrgicos de 30g

451 unidades de macacões protetores para quimioterapia