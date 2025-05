Maio Amarelo: GDF promove ação com conscientização e entrega de kits para motofretistas

Uma ação de conscientização voltada a motofrentintas foi iniciado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) nesta segunda-feira (12), com agentes do órgão indo a pontos estratégicos para dar orientações aos profissionais sobre leis de trânsito, além de realizarem a entrega de kits com equipamentos de proteção individual (EPIs).

A primeira parada foi em Sobradinho. Ainda nesta semana, o DER deve promover a iniciativa no Plano Piloto. “Essa ação é voltada aos motofretistas, que são os entregadores de aplicativo, porque eles passam muito tempo em cima da moto e a gente verificou que é o pessoal que mais sofre sinistros de trânsito. Para tentar evitar isso, a gente está distribuindo alguns EPIs, como o colete refletivo e a antena que corta linha de pipa, para a segurança deles”, explicou o agente de trânsito Gustavo Estevam.

A ação ocorre em meio ao Maio Amarelo, um movimento criado em 2014, pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, que, neste ano, tem como tema “Desacelere. Seu bem maior é a vida”. “É um mês todo voltado para as ações de segurança e atenção no trânsito. É uma ação mundial, estamos já na 12ª edição e, onde a gente pode, a gente está fazendo ação, justamente para tentar diminuir um pouco os sinistros de trânsito”, completou o agente.

“É uma ajuda muito grande para a gente, que é motoboy. Muito importante, [dá] muito mais segurança para a gente. Esse colete refletivo para andar à noite, fazendo as entregas, é muito bom”, apontou Victor Gomes, 29 anos

Motofretistas que receberam o kit nesta segunda aprovaram a ação. “É uma ajuda muito grande para a gente, que é motoboy. Muito importante, [dá] muito mais segurança para a gente. Esse colete refletivo para andar à noite, fazendo as entregas, é muito bom”, apontou Victor Gomes, 29 anos. “Achei muito legal, porque está provando que está em prol do motoboy na segurança, na atenção”, emendou Tauan Albuquerque, 27.

O Distrito Federal tem cerca de 30 mil motofretistas, segundo estimativas do Sindicato dos Motociclistas Profissionais (Sindmoto). A frota de motocicletas na capital federal era de 272,7 mil unidades no primeiro semestre de 2024, o que revelava um aumento aproximado de 6,5% em relação ao mesmo período do ano anterior.

*Informações de Fernando Jordão, da Agência Brasília