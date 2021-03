Mãe reencontra filho em UPA após dois anos

Ele sofre de distúrbios mentais e havia fugido de casa. Por meio de esforço conjunto, foi possível identificá-lo e achar sua família

Edite Francisca da Silva, 67 anos, reencontrou no último sábado (27) o filho Ronaldo Gonçalves, 42, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Sebastião. O homem desaparecido há mais de dois anos. Agora, mãe e filho estão juntos novamente. Uma triste história de separação, angústia e sofrimento que teve final feliz.

Essa história começa no final de 2018, em Padre Bernardo, município goiano a 80 quilômetros de Brasília, onde Ronaldo morava com a mãe. Foi naquele ano que ele sumiu de casa. E isso era previsível, mesmo com todos os cuidados para evitar sua fuga. Afinal, ainda na adolescência, Ronaldo foi diagnosticado com esquizofrenia. Tomava remédios controlados, mas nem sempre aceitava os medicamentos. “Foi num desses dias sem a medicação que ele fugiu de casa e nunca mais voltou”, relata dona Edite.

Não se sabe como Ronaldo foi parar em Brasília – apenas que ele virou morador de rua. Nessa condição é que ele foi encontrado por uma patrulha da Polícia Militar em um terreno baldio próximo à UPA de São Sebastião, unidade administrada pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (Iges-DF). Ali, a equipe de serviço social o recebeu e passou a tentar descobrir quem era esse novo paciente.

Busca

Mesmo maltrapilho, sujo e magro, o homem estava clinicamente bem. Não sabia, porém, nem o próprio nome. Começava aí uma operação solidária para identificar o paciente e descobrir quem eram seus familiares. A equipe da UPA recorreu à Polícia Civil. Não demorou muito para desvendar o mistério. Pelas digitais, descobriu-se que ele já havia sido internado em uma clínica em Brasília. “Ligamos para a clínica e lá conseguimos o telefone da mãe dele”, relata a assistente social Amanda Kelly de Souza, que cuidou diretamente do caso.

Pelo telefone, dona Edite recebeu a melhor notícia de sua vida: seu filho estava vivo, bem-cuidado e em boas mãos. Era o fim de dois anos de angústia, orando todos os dias. No sábado, ela saiu de Padre Bernardo com Vicente, padrasto de Ronaldo, e seguiu para a UPA de São Sebastião. Lá encontrou o filho mais velho, Juvercino Gonçalves. Chegou tremendo, ávida para rever o filho, mas feliz e aliviada por reencontrá-lo. “Quando a gente fica sem receber notícias, pensa tudo quanto é coisa”, contou, emocionada. “O que me restava era rezar e pedir para que nenhum mal chegasse nele. Agora estou aliviada”.

Reencontro

Ronaldo não esboçou reação ao rever a mãe. Ficou calado e de olhos fechados, mergulhado em seu próprio mundo. Foi reagindo aos poucos. Ao ser perguntado se sabia quem era dona Edite, ele respondia positivamente com a cabeça. A barreira da distância se rompia. Mãe e filho, enfim, juntos novamente.

O rapaz, agora, vai receber o tratamento médico que a doença dele requer. A direção da UPA de São Sebastião aguarda uma vaga no Hospital São Vicente de Paulo, em Taguatinga, referência no tratamento de pacientes com transtornos mentais. Dona Edite poderá visitá-lo sempre que quiser. Um alívio para quem passou dois anos sem qualquer notícia do filho.

Para a gerente da UPA de São Sebastião, Úrsula Naiara, mais uma missão foi cumprida. “Agradeço às assistentes sociais da UPA pela dedicação e à Polícia Civil, pois sem eles, nada disso seria possível”, declarou. “Saber que a UPA de São Sebastião foi o palco desse encontro com um final feliz é motivo de muito orgulho”.

As informações são da Agência Brasília