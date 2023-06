Mãe e criança de 2 anos morrem em acidente na BR-070

A colisão ocorreu quando dois carros, um modelo Corsa e uma caminhonete, colidiram frontalmente próximo ao Km-23

Na madrugada desse domingo (11), um grave acidente na BR-070, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, resultou na morte de uma criança de 2 anos e de sua mãe, além de deixar pelo menos outras duas pessoas feridas.

A colisão ocorreu quando dois carros, um modelo Corsa e uma caminhonete, colidiram frontalmente próximo ao Km-23, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros. As vítimas ficaram presas às ferragens devido à violência do impacto, e suas identidades ainda não foram divulgadas.

Os dois feridos, que eram os motoristas dos veículos envolvidos, foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados ao Hospital Municipal Bom Jesus, em Águas Lindas de Goiás. A reportagem está buscando informações sobre o estado de saúde deles.