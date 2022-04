Mãe é condenada por matar filho com insulina e tentar matar outros dois

Ela irá cumprir a pena em regime inicial fechado e não poderá recorrer da sentença em liberdade

O Tribunal do Júri de Brasília condenou Luana Afonso do Nascimento a 32 anos e oito meses de prisão pela morte do próprio filho, Rian Lucas Nascimento Dias. Ronildo Eugênio Dias, o marido, também era acusado, mas foi absolvido e posto em liberdade. Luana também foi sentenciada pela tentativa de homicídio contra outros dois filhos. O julgamento chegou ao fim nessa quarta-feira, 6/4.

A mulher, que tem 37 anos, matou Rian após aplicar diversas injeções de insulina no pequeno, ela fazia o mesmo com os outros dois filhos, sem prescrição médica. A ação gerou um hiperinsulinismo congênito nas crianças, causando muitos danos à saúde das vítimas.

O intuito do uso da insulina era forjar uma doença nos filhos e obter mobilização social para arrecadar doações de dinheiro. Ela foi à imprensa em diversos momentos informando sobre a situação da família e pedindo dinheiro para um suporto tratamento. Segundo ela, o remédio que precisava comprar deveria ser oferecido pelo Estado, mas estava em falta. A mulher chegou a entrar com uma ação judicial para dar validade à sua história.

A denúncia do MPDFT afirma que os crimes foram praticados por motivo torpe, consistente em ganância. Além disso, a denúncia considera que os atos foram praticados por meio cruel, já que a manipulação do hormônio causou um sofrimento desumano às vítimas, graves e dolorosos problemas de saúde e internações.

A sessão de julgamento teve início nessa terça-feira, 5/4. Luana restou condenada pelo homicídio qualificado de Rian e por duas tentativas de homicídio qualificado de outros dois filhos. Ela irá cumprir a pena em regime inicial fechado e não poderá recorrer da sentença em liberdade.