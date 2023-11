Lúcio Costa vence pesquisa e será o local do novo monumento do Guará

A presidente da Associação de Moradores do Lúcio Costa, Paty Calazans, comemorou a vitória

Com 54% dos votos, o Lúcio Costa venceu a votação popular e será o local do novo monumento do Guará. A via entre o Guará I e II, próximo à QE 13, ficou em segundo lugar, com 31% dos votos, seguida pela QE 38, em terceiro, com 14%. No total, mais de mil pessoas participaram da enquete virtual.

A instalação está prevista para ocorrer até o fim do ano. De acordo com o administrador do Guará, Artur Nogueira, o evento de inauguração homenageará pioneiros da região. “Em 2024, outras áreas da nossa cidade também receberão monumentos similares, seguindo o nosso projeto de embelezar ainda mais as ruas do Guará. Queremos transformar a nossa cidade em uma grande galeria a céu aberto”, destaca o administrador regional Artur Nogueira.

A presidente da Associação de Moradores do Lúcio Costa, Paty Calazans, comemorou a vitória. “A Quadra Lúcio Costa é uma das mais antigas da cidade e um rico celeiro artístico e cultural. O resultado dessa pesquisa confirma essa vocação e motiva os nossos moradores a valorizar a nossa cultura e os artistas locais com a presença permanente da escultura do símbolo maior da nossa querida cidade, foi uma vitória mais do que merecida”, ressalta.

O monumento em questão será uma escultura de autoria do artista plástico Zakeu Vitor, representando uma loba-guará no tamanho natural do animal (entre 95 cm e 115 cm de altura). Na confecção da obra, foram utilizadas apenas peças metálicas reaproveitadas. “A escolha pelo animal é uma forma de homenagear a cidade. Trata-se de uma escultura montada com materiais recicláveis, como porcas, parafusos, pedaços de cadeado, de ferradura e outros metais”, explica Zakeu Vitor.

