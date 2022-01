Livro de brasiliense é recomendado pela Amazon e Revista Exame

Inspirado em casos reais, Alex Bonifácio apresenta método para conquistar objetivos improváveis por meio de recursos invisíveis

Nos dicionários, o vocábulo impossível é definido como algo não realizável, inviável, impensável. Para Alex Bonifácio, escritor e palestrante, o termo simboliza um universo de possibilidades. Segundo o autor, nos próximos anos será ainda mais frequente a realização de tarefas consideradas impossíveis pelas mãos de pessoas absolutamente comuns. Esta convicção é a força motriz de Impossível, livro que revela como qualquer um é capaz de vencer desafios com criatividade e alcançar resultados impressionantes.

Com a obra, o autor apresenta casos reais de superação de obstáculos considerados insuperáveis por meio de insights poderosos. Inspirado nestas histórias, Alex propõe um método para identificar os ativos invisíveis, recursos e soluções alternativas que já estão disponíveis, mas são ignoradas. O livro responde uma pergunta valiosa não apenas no mundo dos negócios, mas em qualquer área. Como inovar com o que já existe para tornar possível o que até então parecia impossível? Para Bonifácio, a resposta passa pela adoção do Mindset de Oportunidades.

Um cabeleireiro que encontrou um jeito novo de lidar com derramamentos de óleo no mar e ainda economizar US$ 2 bilhões. Uma aposentada que, sem recursos, alimentos, medicamentos, doações ou assistência médica acabou com a mortalidade infantil por desnutrição e desidratação. Um desenvolvedor de produtos que, sem depender de ajuda internacional, teve uma ideia para eliminar minas terrestres abandonadas em países africanos carentes a custo zero. Estes são apenas alguns dos muitos exemplos de objetivos atingidos por pessoas comuns a partir do Mindset de Oportunidades que Alex Bonifácio apresenta.

Impossível – Como descobrir oportunidades incríveis para criar transformações na vida, nos negócios e no mundo é um convite para ressignificar as origens da inovação. A obra descontinua o clichê de que as grandes ideias nascem apenas em centros de pesquisas e são fruto das mentes de diplomados com MBA. O livro mostra como é possível inovar todos os dias a partir da observação de oportunidades ocultas. Conforme o autor, acontecimentos aparentemente banais, que não têm valor, utilidade ou viabilidade reconhecidas, podem resultar em soluções transformadoras.

Esta leitura é indicada para quem busca criar inovações disruptivas e empreendedores que desejam desenvolver novos negócios com baixo custo. O livro é ideal para líderes que procuram um método simples e de aplicação imediata para promover a cultura da inovação. Empreendedores sociais que visam transformar comunidades e qualquer pessoa com o propósito de fazer a diferença no mundo também podem se beneficiar dos ensinamentos da obra.

Repleta de ilustrações, diagramas e exercícios práticos, a obra estimula o potencial criativo a cada capítulo, favorecendo a germinação de ideias originais e revela uma nova e viável alternativa para quem deseja ver o que todo mundo viu e pensar o que ninguém pensou.

