Lista de espera por cadeira de rodas infantil é zerada em Oficina Ortopédica

Em 2024, a previsão é de entrega de 1.096 cadeiras de todos os quatro modelos infantis disponíveis, a serem adquiridas pela SES-DF

Neste mês das crianças, o Núcleo de Produção de Órteses e Próteses (Nupop), instalado no Parque de Apoio da Secretaria de Saúde (SES-DF) se dedicou a zerar a lista de espera por cadeiras de rodas infantis, entregando 33 unidades. A aquisição foi feita pela Secretaria Extraordinária da Pessoa com Deficiência (SEPD-DF).

Outras 132 cadeiras de rodas do modelo paraplégico infantil já haviam sido entregues neste ano. Em 2024, a previsão é de entrega de 1.096 cadeiras de todos os quatro modelos infantis disponíveis, a serem adquiridas pela SES-DF.

Para o público infantil, a rede pública oferta dois modelos de cadeiras de rodas (paraplégico e tetraplégico), dois tipos de cadeiras de banho (infantil e juvenil), além de órteses de membro superior e inferior e próteses de membros. As cadeiras de banho em concha juvenil serão dispensadas pela primeira vez no próximo ano.

Foto: Divulgação

No evento de entrega, os profissionais se caracterizam de personagens infantis, e aproveitaram a festa para dar para as crianças também doces, pipocas e brinquedos de estímulo motor e visual aos pacientes e seus familiares. “Foi um dia mágico. A gente quis fazer um evento para eles, mas todo mundo saiu ganhando. Todos nós saímos com o coração bem quentinho daqui”, declarou a fisioterapeuta do Nupop Luciana Custodio.

Auxílio indispensável

A utilização das cadeiras de rodas é fundamental para Maria Alice, de apenas 5 anos. “Além de não ter condições de comprar, também não consigo carregar ela nos braços. Minha filha precisa da cadeira de rodas para se locomover”, garante a mãe Cintia Santos, moradora do Pôr do Sol. Esta foi a segunda cadeira obtida por meio da Oficina Ortopédica, responsável por atender pacientes de todas as faixas etárias com condi.

Os equipamentos são substituídos por modelos maiores quando não conseguem mais acomodar o usuário; o que, no caso das crianças, ocorre a cada dois anos, em média. Por ligação telefônica, Catharina Gomes Chao, mãe de Yara, 5, foi lembrada pela Oficina Ortopédica da troca. A simplicidade para adquirir o produto causou admiração desde a primeira. “Foi muito tranquilo. Eu fiquei até surpresa com a facilidade que foi para conseguir”, afirma Catharina, que buscou o serviço da SES-DF por indicação da fisioterapeuta da filha.

O Nupop compõe a Oficina Ortopédica juntamente com o Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses e Próteses e Materiais Especiais (Naopme), situado na Estação de Metrô 114 Sul, na Praça do Cidadão. Ambos os setores são vinculados à Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde (Sais) da SES-DF e responsáveis pela avaliação, acompanhamento e encaminhamento de pacientes para confecção e dispensa de materiais ortopédicos ambulatoriais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para a obtenção dos produtos, o cidadão precisa realizar o cadastro presencial no Naopme, de posse da documentação original solicitada. No próprio local, é feita a avaliação por um fisioterapeuta do setor. O fornecimento acontece por ordem de inscrição e está condicionado à disponibilidade de cada um dos materiais em estoque. Para mais informações, confira o fluxo apresentado abaixo: