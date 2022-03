Linha de ônibus passará a atender comunidades de Planaltina

De acordo com o subsecretário de operações da Semob, Márcio Antônio de Jesus, além da ampliação de itinerário, a linha passará a contar com mais viagens

A linha de ônibus 601.3 vai começar a atender as regiões da Horta Comunitária e do Condomínio Residencial Marisol, em Planaltina a partir de segunda-feira, (7). A linha faz a rota circular entre o Terminal de Planaltina, o Setor Tradicional, o Setor Sul e a Vila de Fátima.

De acordo com o subsecretário de operações da Semob, Márcio Antônio de Jesus, além da ampliação de itinerário, a linha passará a contar com mais viagens. “Levaremos, pela primeira vez, ônibus aos moradores da Horta Comunitária e iremos disponibilizar trajeto circular ao Residencial Marisol, que conta apenas com linha para o Plano Piloto”, explica.

A linha é operada pela empresa Piracicabana com tarifa de R$ 2,70. Serão oferecidas 17 viagens de segunda a sexta-feira , 14 aos sábados e 14 aos domingos. Os horários e itinerários completos estarão disponíveis no site dfnoponto.df.gov.br a partir de segunda-feira (7).

Serviço:

– A partir de 7 de março

– Ampliação de itinerário e aumento de viagens

– Linha 601.3 : Terminal de Planaltina/ Setor Tradicional/ Setor Sul/ Terminal Planaltina/ Vila de Fátima (UnB)

– Empresa: Piracicabana

– Tarifa: R$ 2,70