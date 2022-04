Linha de ônibus atenderá condomínios do Setor Habitacional Tororó

A linha 170.5 vai operar de segunda a sexta-feira fazendo cinco viagens diárias com saídas a partir do Terminal Rodoviário de São Sebastião

A partir da próxima segunda-feira (11), uma nova linha de ônibus começará a circular em um trajeto que liga São Sebastião ao Setor Habitacional Tororó. A linha 170.5 vai operar de segunda a sexta-feira fazendo cinco viagens diárias com saídas a partir do Terminal Rodoviário de São Sebastião.

De acordo com o Subsecretário de Operações da Secretaria de Transporte e Mobilidade, Márcio Antônio de Jesus, a ideia de criação da linha surgiu a partir de reunião com o administrador do Jardim Botânico, que solicitou ampliações no transporte público da região. “ Após as conversas, técnicos da secretaria fizeram estudos e deliberaram pela viabilidade de criação do serviço”, explica.

Os ônibus da linha serão da empresa Pioneira e a tarifa é de R$ 2,70. As partidas, saindo do terminal rodoviário de São Sebastião, ocorrerão as 5h50, 6h40, 11h, 12h e 17h15. O mapa da linha e demais informações poderão ser vistos no site dfnoponto.df.gov.br a partir de segunda-feira (11).

Serviço

Criação da linha de ônibus: 170.5

Rota: São Sebastião/ Jardim Botânico (Até o Big Box) / Setor Habitacional Tororó

Início de circulação: 11 de abril

Horários: saídas do Terminal de São Sebastião as 5h50, 6h40, 11h, 12h e 17h15

Dias de operação: segunda a sexta-feira

Tarifa: R$ 2,70

Empresa: Pioneira

*Com informações da Semob