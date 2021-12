Limitação de tráfego em ponte começa nesta sexta (31)

A determinação visa restringir o peso médio dos veículos na ponte de 27 metros, que tem o tráfego médio diário de, aproximadamente, 15 mil veículos

De acordo com Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF), estará proibido o tráfego de caminhões com mais de dois eixos na ponte sobre o Rio Melchior, na DF-180, no trecho que faz ligação entre a BR-070 e a BR-060. A determinação começa a valer a partir desta sexta-feira (31), às 8h.

A determinação visa restringir o peso médio dos veículos na ponte de 27 metros, que tem o tráfego médio diário de, aproximadamente, 15 mil veículos. Os agentes de trânsito farão o controle de tráfego no local.

Os motoristas que não respeitarem a nova regra só serão autuados a partir do dia 31 de janeiro. Até lá, serão realizadas campanhas informativas sobre a proibição e rota alternativa.

A infração é de natureza média, no valor de R$ 130,16, com perda de quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Confira aqui a rota alternativa.

Para garantir a segurança, comodidade e conforto dos motoristas, foram implantados dois redutores de velocidade no local. Além disso, a equipe técnica do órgão desenvolve um estudo para detectar a necessidade de outras ações tanto na parte superior quanto inferior da passagem.