Liga de Mulheres Eleitoras do Brasil entrega certificado à mulheres que desempenharam um trabalho inovador

O trabalho desempenhado por Vanessa Mendonça, nos últimos três anos à frente da Secretaria de Turismo DF, revolucionou o setor na capital e ganhou destaque em todo o país. E na última terça-feira (28), a Liga de Mulheres Eleitoras do Brasil (LIBRA), entidade sem fins lucrativos que valoriza a mulher na vida política, realizou uma cerimônia para a entrega do certificado “Mérito Consciência Cidadã” à ex-secretária e mais 37 mulheres que atuam em Brasília desempenhando um trabalho inovador, por meio de ações que promovem e incentivam a responsabilidade social, o empreendedorismo e o voluntariado.

Vanessa Mendonça agora é pré-candidata a Deputada Distrital e pretende dar continuidade ao trabalho significativo realizado em sua gestão por todas as regiões administrativas. A ex-secretária recebeu a homenagem das mãos da presidente da Libra, Nair Ewerton de Sá, em conjunto com o Secretário de Estado de Turismo do DF, William Almeida, o empresário Paulo Octávio, a presidente do Conselho de Mulheres Cristãs de Brasília, Cristiane Brasil, e a médica, pesquisadora e doutora em oncologia, Dra. Nise Yamagushi.

“Eu fico muito feliz por estar recebendo essa homenagem ao lado de tantas mulheres que contribuem para o bem e o desenvolvimento da cidade, e que, assim como eu, amam Brasília. Não posso deixar de agradecer ao meu governador, Ibaneis Rocha, que confiou no meu trabalho, e a todo o setor produtivo pelo apoio e reconhecimento” afirma Vanessa.