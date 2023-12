Licitação da infraestrutura do acesso ao Terminal Asa Sul é marcada

“Estamos comprometidos em criar um ambiente urbano mais acessível e integrado para todos”, diz Luciano Carvalho

O Governo do Distrito Federal (GDF) marcou, para 17 de janeiro de 2024, a licitação para contratação da empresa que será responsável pelas obras de infraestrutura e de implantação do corredor exclusivo de ônibus, no acesso ao Terminal Asa Sul (TAS).

Além da implantação da faixa exclusiva para ônibus no sistema BRT, a empresa vencedora do certame deverá executar as obras de readequação, uso e manutenção da via, bem como obras nas proximidades do local com a execução de drenagem, terraplenagem, pavimentação, meios-fios, paisagismo e sinalização vertical e horizontal.

O investimento previsto é de R$ 14.850.645,79 com recursos oriundos de financiamento firmado pelo GDF com a Caixa Econômica Federal. A expectativa é de que sejam gerados 500 empregos diretos e indiretos e a obra deve seguir as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

“Estamos comprometidos em criar um ambiente urbano mais acessível e integrado para todos”, diz Luciano Carvalho, secretário de Obras do DF. Os interessados em participar do certame podem acessar o edital e os anexos no site www.so.df.gov.br.

Data, horário e local da licitação:

17 de janeiro de 2024, às 9 horas, no auditório da SODF – Setor de Áreas Públicas, Lote B, Bloco A15, Brasília (DF).

Informações: (061) 3306-5038 e e-mail [email protected].

