Liberada mais uma faixa de pavimento rígido em concreto da Epig

O Governo do Distrito Federal (GDF) liberou, no inicio da tarde desta sexta-feira (24), mais uma faixa de rolamento em pavimento de concreto da Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig), totalizando três faixas liberadas para o trânsito. A medida beneficia motoristas que se deslocam do Plano Piloto para Taguatinga.

“Aqui é um trecho muito estreito, que acaba por estrangular o trânsito. Com três faixas de rolamento liberadas, acredito que o trânsito vai fluir com mais naturalidade, reduzindo consideravelmente os engarrafamentos na região, especialmente nos horários de pico”, afirma Valter Casimiro, Secretário de Obras e Infraestrutura.

A expectativa é liberar mais uma faixa nos próximos dias. “Nossa previsão é de daqui a dez, 12 dias, liberar outra faixa para dar mais fluidez no trânsito”, antecipa.

Mobilidade ampliada

Em breve, os dois sentidos da via Epig serão revestidos com pavimento de concreto, em substituição ao asfalto. O objetivo é garantir um deslocamento mais seguro, eficiente e confortável a quase 25 mil motoristas diários. Para isso, o GDF investe R$ 156 milhões na execução dos serviços, gerando 140 empregos.

Por questões de logística e segurança, os serviços são executados em seis trechos. O primeiro, entre a interseção da EPTG com a Epig, abrange a implantação de Corredor BRT, a construção de dois novos viadutos, instalação de ciclovias, obras de drenagem, pavimentação, sinalização, paisagismo, calçadas e mobiliário urbano.

*Com informações da Secretaria de Obras e Infraestrutura (SODF)