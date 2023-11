Leilão da Polícia Civil oferece 127 veículos e sucatas por até R$37,2 mil

‌Estão disponíveis 101 veículos, com valores de R$ 2.200 a R$ 37.200, e 26 sucatas, com preços de R$ 200 a R$ 2.800

Carros, camionetas, micro-ônibus, motocicletas, além de sucatas, estão disponíveis no leilão anual da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Realizados exclusivamente online, os lances começaram na última segunda-feira (13) e seguem até o dia 21 de novembro. As vendas de automóveis será encerrada às 10h, enquanto das sucatas será às 14h.

‌Estão disponíveis 101 veículos, com valores de R$ 2.200 a R$ 37.200, e 26 sucatas, com preços de R$ 200 a R$ 2.800. Os automóveis podem ser adquiridos por quaisquer interessados (pessoa física ou jurídica). No entanto, as sucatas poderão ser arrematadas apenas por empresas de desmontagem, devidamente registradas nos órgãos competentes. Cabe ressaltar que os lances não poderão ser inferiores ao valor da avaliação e que os bens serão leiloados nas condições em que se encontram.

‌As fotos de todos os itens disponíveis estão no site da leiloeira. Além disso, os interessados podem fazer a avaliação visual dos lotes na quinta-feira, 16 de novembro, das 13h às 17h, no pátio de veículos da Polícia Civil, em Sobradinho. Não serão permitidas visitas em outras datas e horários e nem o manuseio, experimentação e retirada de peças do pátio.

Os interessados em participar da licitação e ofertar lances deverão se cadastrar previamente no site da leiloeira, aceitar os termos e condições informados e encaminhar cópias de documentos para o e-mail [email protected]. O cadastramento deve ser feito até esta sexta-feira (17).

Mais informações podem ser obtidas com a PCDF, em horário comercial, pelo telefone (61) 3207-4940. O edital do leilão está disponível neste site.

*Com informações de Catarina Loiola, da Agência Brasília