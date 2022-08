Lancha pega fogo no lago norte

Os bombeiros foram acionados, mas o proprietário da lancha recusou atendimento e não revelou o que poderia ter causado o incêndio

No começo da tarde de ontem (13), uma lancha pegou fogo próximo à Prainha, na altura do Mansões Internas (MI). A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) foi acionada, mas o proprietário da lancha recusou atendimento e não revelou o que poderia ter causado o incêndio.

Os bombeiros encontraram a lancha de cor branca em chamas. O combate foi feito de forma rápida, com água e espuma. Para apagar as chamas, foram encaminhados 13 militares e duas lanchas, além de duas viaturas terrestres.