Foram entregues pelo governador Ibaneis Rocha 148 unidades habitacionais no Recanto das Emas

Amanda Karolyne

Nesse sábado (9), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, e representantes compareceram ao lançamento do programa Regulariza DF, com entrega de 148 unidades habitacionais no Recanto das Emas. O programa conta com o apoio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, e do Instituto Brasília Ambiental.



600 famílias receberam as chaves e a escritura das casas. Segundo o administrador do Recanto das Emas, Carlos Dalva, são pessoas que estavam aguardando há muito tempo na fila da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF, por uma moradia digna. Ele declarou que o dia de hoje foi histórico para a região administrativa, e que assim têm sido desde quando Ibaneis Rocha assumiu o governo. “Ficamos muito felizes de fazer parte dessa história. Cada morador que vai receber a chave de uma casa, está realizando o sonho de uma vida”, afirma o administrador. Ele se recorda de tempos difíceis para a região, onde não tinha a mínima estrutura de moradia para a população, e que agora as coisas mudaram. “A cidade está em pleno desenvolvimento. Exemplo é a obra do viaduto que muitos prometeram, mas só o Ibaneis está cumprindo. E são obras para todo lado e um comércio que está crescendo a cada dia”, complementa.



Hercules Cortes, que representa 13 das 23 cooperativas envolvidas com o lançamento do programa, declarou no evento que duas pessoas no DF mudaram a cara de Brasília. Uma delas foi Juscelino Kubitschek, a outra foi “o grande Roriz”. E para ele, o próximo a mudar a capital novamente, será Ibaneis Rocha. Segundo ele, o povo está esperando desde 2011 para terem uma moradia digna. “E eu lamento que muitos ficaram esperando e não conseguiram passar pelo processo da Caixa Econômica”, desabafou.



O evento teve em peso, discursos a favor da reeleição de Ibaneis. Os envolvidos com o programa de habitação elogiaram muito por tudo o que fez em seu governo atual. 25 mil moradias até o ano que vem prometidas por Wellington Ruiz, segundo o governador. O governador do DF afirmou em discurso que quer vencer o déficit dos últimos 20 anos. Ele se sente muito honrado ao ser citado nos discursos dos representantes das instituições ali envolvidas. Ibaneis discursou sobre o carinho pela população carente. “O carinho pelos mais pobres que aprendi no interior onde eu morava, onde todo mundo é igual”, comenta. “Como digo sempre, governo é para os pobres, os ricos só precisam que não atrapalhar”, afirma.



Para fechar o lançamento, alguns moradores foram chamados na hora da cerimônia para simbolizar a entrega das casas que seriam feita ao longo do dia, como Maria Zulene e Katia da Silva. Ao longo do evento, os moradores puderam ser atendidos pela administração da cidade, pela Codhab e Ibram.



Ibaneis também visitou nesta manhã, o Programa Sejus Mais Perto do Cidadão, no Sol Nascente. Celebrando a Campanha Internacional Outubro Rosa, a Secretaria de Justiça e Cidadania do DF (Sejus) realizou no local atendimentos de conscientização, orientação e exames de prevenção ao câncer de mama, na Carreta da Mulher.