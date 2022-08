Ibaneis almoça com empresários do setor produtivo

O governador afirmou ter um governo liberal e acreditar na força do empreendedorismo, já que ele gera contratações e mão de obra

Camila Bairros e Elisa Costa

Seguindo a agenda oficial, o governador Ibaneis Rocha (MDB) almoçou hoje com empresários do setor produtivo na casa de Agaciel Maia, deputado distrital e presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças.

“Reuni empresários para batermos um papo, porque o GDF não pode parar. Temos muitas realizações feitas em benefícios dos empresários nesses três anos e sete meses de governo, mas temos sempre que atualizar a pauta, ouvindo os anseios desses empreendedores para ajudar no crescimento do Distrito Federal”, afirmou o candidato à reeleição.

O governador ainda afirmou ter um governo liberal e acreditar na força do empreendedorismo, já que ele gera contratações e mão de obra. “Precisamos de emprego e renda na cidade, o número de desempregados ainda é muito grande”, completou Ibaneis.

Fora do tema principal do encontro, Ibaneis também comentou sobre a criação do Centro de Operações de Emergência para conter o avanço da varíola dos macacos. Segundo ele, o COE vai facilitar o acompanhamento e a detecção da doença logo no início, para que seja feito o monitoramento das pessoas infectadas.