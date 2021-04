Justiça aceita denúncia e sete viram réus por corrupção e lavagem de dinheiro

A denúncia decorre da operação “Antonov” que foi deflagrada em fevereiro deste ano e cumpriu 16 mandados de busca e apreensão

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), teve uma denúncia aceita pela Justiça do DF. Com isso, sete pessoas envolvidas em esquema de pagamento de vantagem indevida em contrapartida à alteração legislativa distrital que reduziu a alíquota do ICMS de aviação civil de 25% para 12% irão à julgamento. As pessoas acusadas vão responder por corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro.

A denúncia decorre da operação “Antonov” que foi deflagrada em fevereiro deste ano e cumpriu 16 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em quatro Estados (SP, RJ, ES, GO). As investigações tiveram início partir do compartilhamento de um dos anexos da colaboração premiada de Lucio Bolonha Funaro perante o Supremo Tribunal Federal (STF).

Com informações do MPDFT