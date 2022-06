Júri público julgará caso do advogado que atropelou servidora pública no Lago Sul

Nove meses após o caso, o advogado que atropelou a servidora pública Tatiana Matsunaga será julgado por júri popular

A servidora pública Tatiana Matsunaga foi atropelada no dia 25 de agosto de 2021 após uma briga de trânsito, e desde então, segue em tratamento para tentar recuperar seus hábitos de vida. E agora, mais de nove meses depois, saiu a decisão de que o advogado Paulo Ricardo Moraes Milhomem, que cometeu o crime, será julgado por um júri popular.

Segundo a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) no dia do ocorrido, Paulo arremeteu o veículo contra a vítima, atropelando-a. Em seguida, ainda passou com o veículo por cima de Tatiana.

A decisão de júri popular foi tomada pelo juiz substituto Frederico Ernesto Cardoso Maciel, baseada na prova de materialidade e indícios de autoria do crime, ou seja, de que há indícios suficientes de autoria do delito atribuído ao réu.

Paulo Ricardo vai responder por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. O acusado permanece preso e pode recorrer da sentença de pronúncia.

O atropelamento

Paulo e Tatiana se desentenderam em uma briga de trânsito, em uma via pública do Lago Sul, região administrativa do Distrito Federal. O advogado então perseguiu a servidora e, na frente da casa dela, a discussão voltou a ocorrer.

Tatiana então saiu do carro e foi em direção a Paulo Ricardo, mas retornou ao próprio veículo para buscar o celular para gravar a discussão. Foi então que o advogado acelerou o carro em sua direção, a atropelando. A servidora passou meses internada e ainda não recuperou todos os movimentos.