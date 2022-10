Júri de Ceilândia condena homem a 12 anos de prisão por homicídio qualificado

O crime ocorreu na manhã do dia 25 de setembro de 2020, na QNN 7, de Ceilândia/DF

Nessa quarta-feira (26), em sessão de julgamento realizada no Tribunal do Júri de Ceilândia, Matheus Lima da Silva foi condenado a 12 anos de prisão, em regime inicial fechado, por matar Wesley Galdino de Oliveira com golpes de faca.

O crime ocorreu na manhã do dia 25 de setembro de 2020, na QNN 7, de Ceilândia/DF. Segundo a denúncia, réu e vítima iniciaram uma discussão enquanto faziam uso de entorpecentes. Em seguida, Matheus saiu do local sem nada dizer e retornou depois com uma faca nas mãos, abraçou a vítima, desferiu os golpes e fugiu do local.

De acordo com os autos, na execução do crime, o réu agiu de modo cruel e fez uso do recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que atuou sem que a vítima pudesse esperar o ataque.

Matheus respondeu ao processo preso e não poderá recorrer em liberdade.