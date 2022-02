Jovem se arrepende de agredir esposa e chama a Polícia para prendê-lo

Os policiais levaram o jovem para a 1ª Delegacia de Polícia, na Asa Sul. Ele vai responder por porte ilegal de arma de fogo e Lei Maria da Penha

A Polícia Militar atendeu um pedido inusitado de um jovem de 22 anos, nesta sexta-feira (25). O rapaz discutiu com a esposa e a ameaçou com uma arma de fogo, no Setor Lúcio Costa, no Guará.

Arrependido, ele ligou para a Polícia Militar querendo se entregar. A equipe do Grupo Tático do 15º Batlhão (Gtop 35) foi à casa do casal e prendeu o jovem. A mulher contou que foi agredida e que ficou sob a mira da arma de fogo apontada na cabeça.

O rapaz revelou que guardou o revólver e a munição no quarto onde dormia com a mulher. Na revista à casa, os policiais encontraram duas porções de maconha em cima do guarda-roupas.

Os policiais levaram o jovem para a 1ª Delegacia de Polícia, na Asa Sul. Ele vai responder por porte ilegal de arma de fogo e Lei Maria da Penha.