Jovem morre durante TAF da PMDF

A jovem foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado gravíssimo

Nesta segunda-feira (29), Gabriela Rosa Gontijo, uma jovem aprovada no concurso da PMDF, faleceu após sofrer um mal súbito durante o Teste de Aptidão Física (TAF) para ingresso na corporação.

A fatalidade ocorreu no domingo (28), durante a realização do TAF. Gabriela passou mal e desmaiou durante a avaliação física. Imediatamente, foi encaminhada às pressas para o Hospital Daher, localizado no Lago Sul. No entanto, apesar dos esforços da equipe médica, a jovem não resistiu e veio a óbito nesta segunda-feira.

A notícia se espalhou por grupos no WhatsApp e Telegram frequentados por concurseiras da PMDF, gerando comoção entre os membros dessas comunidades. Segundo relatos, Gabriela foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado gravíssimo.

Testemunhas que estavam presentes no momento do ocorrido viram Gabriela sendo atendida e posteriormente sendo colocada em uma ambulância.

Embora exista a suspeita de que Gabriela tenha sofrido de rabdomiólise, uma ruptura do tecido muscular esquelético, até o momento não foram divulgadas informações oficiais pelo hospital.